Россия не сможет заработать на рекордно дорогом газе

Россия ищет возможности экстренно наладить зимние поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Азию по Северному морскому пути и заработать на рекордно дорогом топливе. Однако для того, чтобы осуществить план, нужны ледоколы для сверхранней проводки танкеров по восточному маршруту Севморпути, суда для транспортировки СПГ и свободные объемы топлива. Об этом пишут «Коммерсантъ» и VTimes.

Обычно навигация в восточном секторе Севморпути заканчивается в декабре и начинается во второй половине марта. Тем не менее, по данным «Коммерсанта», НОВАТЭК в январе уже отправил два пробных груза по этому маршруту без сопровождения ледокола. Компания планирует еще несколько новых прямых рейсов в Азию в начале 2021 года, пишет издание. В «Росатоме» отметили, что вскоре газовозы не смогут осуществлять самостоятельные рейсы и с февраля им понадобится сопровождение в виде ледоколов.

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Однако НОВАТЭК вряд ли успеет заработать на ценовом ралли в Азии, пишет издание VTimes. Во-первых, запредельные цены из-за холодов — временное явление, сказал аналитик ICIS Роман Казьмин. Во-вторых, даже несмотря на то, что у российской компании обычно есть некоторые свободные объемы СПГ, она испытывает дефицит танкеров для их переправки покупателям, добавила старший консультант Vygon Consulting Екатерина Колбикова.

По словам одного из собеседников издания, НОВАТЭК в период ценового ралли не поставил на спот ни одной партии газа с «Ямал СПГ» из-за отсутствия свободных судов у компании и на рынке в целом. Газовозы, отправившиеся в Азию в январе, везут топливо по долгосрочным контрактам, с ростом спотовых цен это не связано, сообщил изданию один из трейдеров. Январские рейсы по Севморпути были запланированы еще осенью 2020 года, сообщил глава консультационного центра «Гекон» Михаил Григорьев. Кроме того, у компании в настоящее время нет свободных партий СПГ, поскольку все свободные объемы поставляются в Европу.

Как пишет «Коммерсантъ», НОВАТЭК может перенаправить в Азию часть объемов по долгосрочным контрактам из ЕС, если европейские клиенты согласятся. Последние взамен могут приобрести газ у «Газпрома» и разделить с НОВАТЭК прибыль от сделок в Азии. Но даже если такой сценарий не получится осуществить, российские компании все равно смогут дополнительно заработать в Европе. Дело в том, что европейские цены на газ также пошли на взлет на фоне ценового ралли в Азии и холодов.