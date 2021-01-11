Европейской стране понадобилось рекордно много газа

Из-за резкого похолодания и сильных снегопадов Испания нарастила потребление сжиженного природного газа (СПГ) до абсолютного рекорда в истории, сообщает «Интерфакс».

По данным портала Gas Infrastructure Europe, с 7 по 9 января испанские терминалы СПГ отдавали по 99 миллионов кубометров газа в сутки, хотя еще в декабре в среднем этот показатель составлял 42 миллиона. Столько же регазифицированного СПГ принимали во всех остальных странах Евросоюза вместе взятых.

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Такая ситуация привела к резкому росту стоимости газа на испанском хабе PVB. В понедельник она выросла до 660 долларов за тысячу кубометров, хотя еще десять дней назад была более чем в два раза ниже.

В 2019 году Испания обеспечила 61 процент своих потребностей в природном газе за счет СПГ, а в 2020-м обошла Францию по величине импорта и стала лидером в ЕС. Страна является восьмым по величине импортером СПГ в мире и 28 страной по потреблению газа в целом. Ее крупнейшие поставщики — США, Россия, Катар, Тринидад и Тобаго и Нигерия.

В целом в Европе наблюдается рекордный отбор газа их подземных хранилищ — в январе он на 30 процентов выше, чем за последние пять лет в среднем. Такая ситуация связана как с холодной зимой, так и с дефицитом газа в Азии, где цены взлетели выше 700 долларов за тысячу кубометров.