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В Швеции испугались газовой войны из-за «Северного потока-2»

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Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Победа демократа Джо Байдена на президентских выборах в США может привести к эскалации газовой войны в непосредственной близости от Швеции из-за российского газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает «ИноСМИ» со ссылкой на шведское издание Svenska Dagbladet.

Издание испугалось, что вступление Байдена в должность не изменит отношения Вашингтона к российскому проекту. «Скорее наоборот: Джо Байден, если это возможно, даже более жесткий противник, чем Дональд Трамп», — указывается в статье.

Журналисты отметили, что еще будучи вице-президентом Байден заявлял, что с трубопроводами по дну Балтийского моря Европа будет «еще более зависимой» от российского топлива. Он отметил, что лучшей альтернативой этому поставки сжиженного природного газа из США.

При этом авторы статьи отметили, что для Швеции вопрос «Северного потока-2» уже решен. Однако на уровне Евросоюза, считают журналисты, этот вопрос вызывает политические споры на фоне угрозы американских санкций.

Ранее сообщалось, что парламент германской федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания решил создать фонд в защиту проекта «Северный поток-2». По словам премьер-министра земли Мануэлы Швезиг, в первую очередь фонд должен будет продвигать проекты, способствующие защите окружающей среды и климата. Однако у него также будет возможность участвовать в завершении строительства газопровода.

Газопровод из России в Германию должны были завершить еще в конце 2019 года, однако этому помешали санкции США. В связи с ограничениями из проекта вышла швейцарская компания Allseas, предоставлявшая трубоукладчик. России пришлось искать другое судно, а сроки сдачи проекта перенеслись на неопределенное время.

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