Россия снизила транзит газа через Украину

Россия снизила объемы транзита газа через территорию Украины. Об этом сообщил в Facebook глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

По данным украинского оператора транзита, до нового года через территорию страны проходило примерно 180 миллионов кубометров газа в сутки, с наступлением января этот объем сократился до 130 миллионов кубометров.

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Макогон подчеркнул, что украинская сторона готова обеспечивать и больший объем транзита, если поступит соответствующий запрос «Газпрома».

2 января «Оператор ГТС Украины» сообщал, что за год транзит российского газа через Украину рухнул на 38 процентов и составил всего 55,8 миллиарда кубометров. Причиной падения объемов прокачки стал запуск новых газопроводов в обход Украины и общее снижение спроса в Европе.

Тем не менее «Газпром» заплатил как за прокачку 65 миллиардов кубометров, поскольку таковы были условия контракта. По данным «Нафтогаза», речь идет о сумме порядка двух миллиардов долларов. Контракт на транзит российского газа в Европу через Украину был подписан год назад. В 2021-2024 годах он предусматривает прокачку 40 миллиардов кубометров.