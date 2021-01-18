Россия научилась продавать газ по-новому

Арктический танкер ледового класса Arc7 «Кристоф де Маржери» с грузом сжиженного природного газа (СПГ) в субботу, 16 января, завершил переход с Ямала до Берингова пролива по Северному морскому пути. Об этом со ссылкой на пресс-службы «Новатэка» и «Совкомфлота» сообщает РБК. Первая компания контролирует завод «Ямал СПГ», а вторая владеет танкером.

Принципиально новым моментом этого перехода стало то, что он совершен в январе без ледокола. Такой маршрут позволяет продавать газ значительно выгоднее, поскольку он на 40 процентов быстрее, чем через Суэцкий канал.

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Груз СПГ предназначен для азиатского рынка, на котором в последнее время взлетели цены. Вслед за первым газовозом идет такого же типа судно «Николай Евгенов». Вместе они поставят в регион порядка 140 тысяч тонн СПГ.

Куда именно идут поставки, не уточняется. Продолжительность маршрута из порта Сабетта на Ямале до мыса Дежнева (конец Северного морского пути) составила 10 суток и 21 час. Такой скорости достаточно для эффективности поставок.

Об отправке двух судов без сопровождения ледоколов ранее сообщали СМИ. При этом один из трейдеров, комментировавший сообщения, указал, что газовозы везут топливо по долгосрочным контрактам. Таким образом, с попыткой заработать на росте краткосрочных цен, утверждает он, нынешние поставки не связаны.