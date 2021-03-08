«Газпром» впервые поставил «зеленый» газ в Европу

«Газпром» впервые поставил партию углеродно-нейтрального сжиженного природного газа (СПГ) в Европу. Об этом пишет «Интерфакс».

Груз с «зеленым» газом доставил танкер LNG Megrez, он прибыл на терминал Dragon в Уэльсе из Мурманска. Его получатель, компания Shell Global LNG, подчеркнула, что это первая подобная поставка в Европу.

Shell поставляет углеродно-нейтральный СПГ с середины 2019-го, среди получателей — японская Tokyo Gas, корейская GS Energy, тайваньская CPC и китайская CNOOC.

2 марта глава концерна Shell в России Седерик Кремерс заявил, что Россия в прошлом году впервые обогнала США по поставкам в Европу СПГ. Поставки составили около 84 миллионов тонн, из них 22 миллиона тонн пришлось на Россию и 20 миллионов — на США. Из презентации Крамерса следует, что до 2040 года спрос на СПГ в Европе будет расти, а доля трубопроводного газа сократится.