Далай-лама заявил об угрозе всей Земле

Религиозный лидер буддистов Далай-лама XIV заявил, что всем жителям Земли угрожает опасность из-за ухудшения экологической обстановки. Обращение в международный день Матери-Земли опубликовано на его сайте.

Далай-лама подчеркнул, что людям необходимо объединить усилия, чтобы предотвратить катастрофические последствия для окружающей среды. «Каждый из нас должен научиться служить не только на свое собственное благо, на благо своей семьи или страны, но и на благо всего человечества», — отметил он.

Духовный лидер обратил внимание на проблему глобального потепления, а также нехватки питьевой воды и отсутствия доступа к качественной медицине в некоторых регионах. Он также поддержал инициативу президента США Джо Байдена по организации саммита по климату, на котором мировые лидеры обсудят актуальную экологическую повестку.

Байден запланировал провести мировой саммит по климату 22-23 апреля в онлайн-формате. На мероприятии будут присутствовать 40 мировых лидеров. Президент России Владимир Путин принял приглашение американского лидера и также примет в нем участие.

Международный день Матери-Земли отмечается ежегодно 22 апреля. Он был установлен Генеральной Ассамблеей ООН в 2009 году по инициативе Боливии. Резолюцию разрабатывали совместно более 50 государств-членов ООН.