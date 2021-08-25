Австралийцев заставили красить крыши для спасения планеты

Администрация Сиднея запретит строить здания с темными крышами, а жителей старых домов заставит перекрасить кровлю в светлые тона. Как пишет Independent , таким способом власти решили бороться с климатическими изменениями и понизить температуру воздуха летом.

Кроме того, по новым правилам, жилые участки должны быть достаточно большими, чтобы посадить на заднем дворе хотя бы одно дерево. Раньше всего изменения вступят в силу на юго-западе Австралии в городе Уилтон, который находится в 80 километрах от Сиднея — там больше всего домов с темными крышами.

Крупнейший город Австралии в летние месяцы часто страдает от всплесков жары — температура воздуха может подниматься до 50 градусов Цельсия. По оценкам Межправительственной группы экспертов по климату ООН, с 2010 года в стране в среднем стало теплее на 1,4 градуса Цельсия. Труднее всего переносить жару в городах — бетонные здания и асфальтированные дороги хорошо поглощают и удерживают тепло.

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По мнению Роба Стоукса из администрации региона Новый Южный Уэльс (к которому относится Уилтон), если крыши домов перестанут быть темными, здания смогут лучше отражать солнечный свет и сохранять более низкую температуру внутри. Кроме того, счета за электричество станут меньше — придется реже пользоваться кондиционером. Маттеос Сантамурис из Университета Нового Южного Уэльса разделяет точку зрения Стоукса. Он добавил, что «прохладные» крыши могут снизить до 50 процентов энергопотребление неизолированных домов в Сиднее.

Перекрашивание крыш поддержала и Региональная организация советов Западного Сиднея (The Western Sydney Regional Organisation of Councils, WSROC). Глава WSROC Барри Калверт назвал меру дешевой, эффективной и выгодной для жителей. Нашлись и противники новой политики Сиднея. К примеру, Стивен МакМахон из Австралийского института городского развития назвал покраску крыш «непродуманной и неприемлемой». Он считает, что она не сыграет роли в борьбе с глобальным потеплением.

Сидней — не первый город, который вынужден изменить цвет кровли из-за высоких температур. В 2017 году в городе Ахмедабад на западе Индии перекрасили три тысячи домов, чтобы спасаться от 50-градусной жары, а в Нью-Йорке сделали светлее 9,2 миллиона квадратных метров крыш, чтобы меньше использовать кондиционеры.

Власти штата Калифорния решили по-другому модернизировать крыши жилых домов, чтобы спасти планету. Они хотят обязать застройщиков снабжать новые здания солнечными панелями — так получится быстрее отказаться от ископаемых источников энергии и сократить выбросы от домов.