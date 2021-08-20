Грибы оказались универсальным спасением для планеты

Спасти планету от глобального потепления и отказаться от сырья на основе полезных ископаемых миру помогут грибы — они оказались универсальным и полностью биоразлагаемым материалом. Как пишет Deutsche Welle, из грибов можно построить дом, собрать мебель и сшить обувь.

Выращивание грибов не потребует особых затрат — они не занимают много места, почти не требуют воды, а для питания используют мусор и побочные продукты сельского хозяйства, попутно очищая их от токсинов. Из мицелия (вегетативное тело грибов и актиномицетов, состоящее из тонких разветвленных нитей) можно производить практически все, что угодно — от обуви до гробов, упаковки и прочных строительных материалов.

Голландский дизайнер и исследователь Маурицио Монтальти (Maurizio Montalti) работает с мицелием уже десять лет. В 2018 году он основал компанию Mogu, которая выпускает продукцию на основе грибов — в том числе, мебель и прочную звукопоглощающую плитку. Мицелий Монтальти выращивает на отходах кукурузы, рисовой соломе, использованной кофейной гуще, морских водорослях и даже на раковинах моллюсков.

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Крупные бренды, среди которых Adidas, Stella McCartney и Gucci, тоже обратили внимание на мицелий как на перспективный биоматериал. Однако производство на основе грибов пока что не стало массовым. Монтальти связывает это со сложностью создать из полностью разлагаемого сырья конкурентоспособный продукт.

Но у некоторых компаний все-таки это получилось. К примеру, голландская фирма Loop выпускает гробы из мицелия, которые после смерти сделают человеческое тело натуральным удобрением для почвы и помогут восстановить биоразнообразие планеты. В отличие от обычных гробов они не изолируют тело от микроорганизмов и позволяют образовавшимся в процессе разложения полезным веществам проникать в землю.

В Индонезии компания Mycotech делает обувь из эко-кожи на основе грибов — при ее производстве не приходится убивать животных, расходовать много воды и загрязнять атмосферу химикатами. Недавно обувь из грибов начал производить и Adidas — примером продукции из мицелия стала линейка кед Stan Smith Mylo.

Кроме того, с помощью грибов можно удалять токсины из строительных материалов вроде асфальта и нефтехимических отходов, чтобы использовать их повторно — так делает компания американская компания Mycocycle. Тем временем немецкая компания My-Co Space строит дома из композитных материалов, переработанных с помощью грибов. Постройки представляют собой фанерный каркас, который обшит блоками из мицелия. По мнению основательницы компании My-Co Space Веры Мейер, у материалов из грибов огромный потенциал, который поможет миру отказаться от использования полезных ископаемых.

Ранее ученые из Дании и Нидерландов предсказывали возникновение «грибных» городов. Они увидели в мицелии потенциал для строительства углеродно нейтральных домов, которые помогут противостоять климатическим изменениям и будут простыми в ремонте. По словам исследователей, если зданию потребуется ремонт, нужно будет добавить воды, чтобы стимулировать рост гриба.