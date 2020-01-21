Предсказано появление городов из гигантских живых грибов

Ученые из Дании и Нидерландов предсказали, что в будущем появятся города из гигантских грибов. Мицелий приспособят для строительства «грибных» зданий, способных самостоятельно расти и ремонтировать себя. Об этом сообщает издание Science Alert.

Исследователи считают, что живой материал сделает строительство менее зависимым от ископаемого топлива и горных работ, оказывающих сильное воздействие на окружающую среду и климат. Для обеспечения его долговечности необходимо будет покрывать его специальным составом, однако при этом биологическая активность тканей должна сохранятся. Тогда при добавлении воды можно активировать рост гриба, если зданию потребуется ремонт.

Покрытия могут также быть полезны для работы со внутренними структурами грибной ткани, чтобы провести проводку или сантехнические сооружения. Электрическая сеть также может быть сделана из биологически активных тканей. Однако пока эти идеи являются умозрительными, и ученые пока не знают, как это может быть осуществлено.

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