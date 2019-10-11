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Найдена самая древняя форма сложной жизни на Земле

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Ученые Фуцзянского педагогического университета в Китае обнаружили в Западной Австралии следы самой древней формы сложной жизни, обитающей на суше. Возраст организма, который относится к слизевикам, оценивается почти в два миллиарда лет. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Окаменелость Myxomitodes stirlingensi представляет собой след в форме шпильки, который был обнаружен в скалах австралийского хребта Стерлинг. Изначально считалось, что его могло оставить либо морское животное, например черви или гигантские раковинные амебоиды рода Gromia, либо природное явление (пузырьки газа). Однако результаты нового исследования показали, что наиболее вероятным кандидатом являются слизевики типа миксомицеты (Mycetozoa), которые жили на суше в палеопротерозойскую эру (2,5-1,6 миллиарда лет назад) вместе с цианобактериями и микроскопическими грибами.

Хотя слизевики не являются многоклеточными организмами, ученые считают, что Myxomitodes stirlingensi мог внести вклад в развитие многоклеточности.

Mycetozoa представляет собой амебоподобный организм, обитающий в почве и охотящийся на бактерии и другие микроорганизмы. В условиях дефицита минеральных веществ миксомицеты формируют псевдоплазмодий — многоядерное вегетативное тело, способное к активному передвижению. После этого он образует спороношения, напоминающие плодовые тела грибов. Через некоторое время оболочка спороношений разрывается, выпуская споры.

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