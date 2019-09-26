Решена загадка самых древних существ на Земле

Ученые Университета Нового Южного Уэльса в Австралии подтвердили, что жизнь на Земле возникла 3,5 миллиарда лет назад. Они доказали, что окаменелости в австралийском регионе Пилбара действительно принадлежат древнейшим живым организмам, сообщает издание Science Alert.

Исследователи проанализировали керны — образцы горной породы, извлеченные из района геологической формации Дрессер. Они изучили отложения с помощью сканирующей электронной микроскопии, рентгеновской и рамановской спектроскопии и других методов.

Ученые обнаружили, что геологические структуры состоят из пирита, в котором присутствуют включения азотсодержащего органического материала, а также филаменты (нити) веществ, напоминающие остатки биологических пленок, образованных микробными колониями. Таким образом, было показано, что специалисты имеют дело со строматолитами — ископаемыми останками цинобактериальных матов.

Ранее сообщалось, что ученые Лаборатории реактивного движения в Пасадене (США) выяснили, что останки микробов из формации Исуа — самых старых горных пород, расположенных в Гренландии, — на самом деле являются обычной скальной породой. Возраст «ненастоящих» бактерий оценивался в 3,7 миллиарда лет, что на 220 миллионов лет древнее окаменелостей из формации Дрессер.

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