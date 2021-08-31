Китай заработал на стремлении других стран спасти планету

Китайский производитель оборудования для солнечных электростанций Longi Green Energy Technology обеспечил почти половину выручки в первом полугодии благодаря заказам из-за рубежа, пишет Bloomberg.

В 2020 году компания уже поставляла солнечные панели в США, Европу и Австралию — тогда выручка от заграничных операций составляла 38 процентов общей суммы. Доходы значительно увеличились с выходом на рынки Индии, Бразилии и Чили. Сейчас страны мира стремятся развивать альтернативную энергетику, чтобы бороться с глобальным потеплением для спасения планеты. В рамках Парижского соглашения государства должны к 2050 году стать углеродно нейтральными, а для этого необходимо отказываться от ископаемого топлива в пользу возобновляемых источников энергии.

Представители компании сообщили, что в первом полугодии 2021-го удалось произвести на 149 процентов больше солнечных панелей, чем за аналогичный период годом ранее. Теперь общая мощность выпущенных Longi модулей достигает 19,9 гигаватт. При этом удалось получить на 21 процент больше прибыли — 771 миллион долларов.

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Доходность же Longi стала меньше на 23 процента. Производитель солнечных панелей связывает это с нехваткой их основного компонента — поликремния. В начале 2021 года цены на сырье выросли на 20 процентов из-за дефицита, и компании пришлось увеличить затраты. Сейчас стоимость поликремния пришла в норму, но, по словам представителей компании, все шесть месяцев производство работало не на полную мощность.

Кроме того, цепочки поставок китайской компании пытались подорвать США и их союзники, когда запретили импорт поликремния из-за нечеловеческих условий труда на заводах в провинции Синьцзян. Представители Longi отказались комментировать конкретно влияние мер администрации Джо Байдена на деятельность компании, но отметили, что за счет выхода на другие зарубежные рынки должны сократиться риски от «жесткой торговой политики» некоторых стран.