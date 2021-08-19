Европа стала рекордсменом по зеленой энергии

Европа в первые два летних месяца стала рекордсменом по производству зеленой энергии. Исследователи из независимого аналитического центра Ember подсчитали, что 10 процентов всей электроэнергии Евросоюза поступает от солнечных электростанций. Выдержки из доклада организации приводит агентство Reuters.

Согласно данным Ember, за июнь и июль 27 стан ЕС в совокупности выработали почти 39 тераватт-часов электроэнергии от солнечных панелей — на 10 тераватт-часов больше, чем за аналогичный период в 2018 году. Аналитики также отметили, что восемь европейских стран, включая Германию и Испанию, существенно нарастили мощности солнечных электростанций и установили личные рекорды по генерации чистой энергии.

Германия стала лидером ЕС по производству солнечной энергии. Страна выработала более 13 тераватт-часов чистой энергии, что составило 17 процентов от общего объема. Самый же большой скачок в наращивании зеленых мощностей сделала Испания — за четыре года она почти вдвое увеличила производство солнечной энергии до 6,4 тераватт-часа. За Испанией следуют Нидерланды. В 2021 году стране удалось выработать 3,2 тераватт-часа энергии от солнца — втрое больше, чем в 2018 году.

Однако Чарльз Мур из Ember считает, что, несмотря на успешный рост в отдельных странах, солнечная энергетика развивается недостаточно быстро — она все еще не догнала долю электроэнергии из угля, на которую в июне и июле приходилось 14 процентов от объема потребления в регионе.

В рамках климатического плана ЕС Еврокомиссия предложила пересмотреть цели по переходу на возобновляемую энергетику. Теперь страны блока должны быстрее внедрить энергию солнца или ветра — к 2030 году 40 процентов источников электроэнергии должны быть возобновляемыми.

Возобновляемая энергетика расширяется и в России. В июне «Росатом» сообщил о намерении нарастить мощность собственной сети ветрогенерирующих установок. По словам главы «Росатома» Александра Лихачева, в настоящее время мощность электропарков составляет 420 мегаватт, но в планах к концу года добавить 300 мегаватт.