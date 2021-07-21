Главную надежду в борьбе за будущее планеты поставили под сомнение

Опрошенные CNBC экологи поставили под сомнение одну из главных надежд человечества в борьбе за будущее планеты, коей считается улавливание углерода из атмосферы.

Улавливание и последующее хранение углерода зачастую рассматривается как одна из наиболее эффективных технологий снижения вредных выбросов в атмосферу. Она заключается в отделении углерода от промышленных и энергетических источников, транспортировку его к месту хранения (обычно под землей) и изоляцию от атмосферы.

Как правило, улавливание углерода происходит вблизи крупного источника выбросов газа, например, около цементных заводов и электростанций.

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Однако некоторые специалисты считают такой способ очищения атмосферы бессмысленным. «Первая и самая важная причина заключается в том, что в этом [в улавливании] просто нет необходимости», — отметил глава некоммерческого Центра международного экологического права (CIEL) Кэрролл Маффет.

Кроме того, улавливание углерода продлевает зависимость мировой экономики от невозобновляемых источников энергии и замедляет переход к полностью «зеленой» промышленности, отмечают специалисты. К тому же, технологии улавливания сопряжены с высокими затратами, снижающими рентабельность производственных проектов.

В конечном итоге улавливание и хранение углерода не приносит результатов, на которые изначально рассчитывали ученые и бизнес, тормозит развитие возобновляемых источников энергии и оказывается неэффективным в деле борьбы с изменением климата, заключили экологи.

