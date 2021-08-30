Промышленный гигант решил перейти на водород

Промышленный гигант из Австралии Fortescue Metals объявил о том, что займется разработкой возобновляемых источников энергии и планирует выйти на производство 15 миллионов тонн «зеленого» водорода ежегодно к 2030 году. Кроме того, предприятие сообщило, что станет первым в мире крупным поставщиком «экологичной» железной руды. Об этом сообщает Reuters.

Материалы по теме Точка невозврата. Глобальную климатическую катастрофу признали неизбежной. Что человечество может сделать для спасения? Новое величие. Россия может возглавить мировую энергетическую революцию. Что ей мешает?

Fortescue Future Industries (FFI), одно из подразделений компании, занимается разработкой «экологически чистых» поездов, грузовиков и судов, также технологий декарбонизации производства. В 2020 году компания выделила на эти проекты 122 миллиона долларов и планирует потратить от 400 до 600 миллионов до июня 2022 года. Среди уже заявленных целей FFI — достижение нулевых выбросов на ее объектах и производство 15 миллионов тонн «зеленого» водорода в год к 2030 году. Для выполнения поставленной задачи компании потребуется около 2 гигаватт электролизерной мощности. Для сравнения, средняя мощность каждого из крупнейших австралийских проектов оценивается всего в 0,01 гигаватта.

Fortescue Metals также занимает четвертое место в мире по объемам производства железной руды. Сейчас компания реализует один из самых амбициозных планов содействия спасению планеты в своей отрасли. Основатель Fortescue Metals Эндрю Форрест рассказал, что предприятие вскоре сделает «большой шаг» на пути к диверсификации возобновляемых источников энергии и экологически чистого водорода. Этим шагом будет создание масштабного производства новой, «зеленой» железной руды для создания «декарбонизированной» стали. Форрест сообщил, что конкретные планы по реализации экологических проектов будут объявлены в следующем месяце. По его словам, предприятие сначала должно убедиться, что сможет успешно выполнить поставленные цели.

В июне Австралийский центр корпоративной ответственности обвинил власти страны в нежелании содействовать спасению планеты после того, как правительство отклонило предложение по реализации крупного проекта в сфере возобновляемой энергетики. Чиновники заявили, что он окажет негативное влияние на экологию, однако Австралийский центр корпоративной ответственности утверждает, что власти просто не хотят отказываться от ископаемого топлива. Страна входит в пятерку крупнейших стран по производству угля. Ожидается, что доходы от экспорта энергоносителей и горнодобывающей промышленности в этом году составят 249 миллиардов долларов.