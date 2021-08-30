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Промышленный гигант решил перейти на водород

Австралия станет первым в мире поставщиком «экологичной» железной руды
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Фото: Melanie Burton / Reuters

Промышленный гигант из Австралии Fortescue Metals объявил о том, что займется разработкой возобновляемых источников энергии и планирует выйти на производство 15 миллионов тонн «зеленого» водорода ежегодно к 2030 году. Кроме того, предприятие сообщило, что станет первым в мире крупным поставщиком «экологичной» железной руды. Об этом сообщает Reuters.

Fortescue Future Industries (FFI), одно из подразделений компании, занимается разработкой «экологически чистых» поездов, грузовиков и судов, также технологий декарбонизации производства. В 2020 году компания выделила на эти проекты 122 миллиона долларов и планирует потратить от 400 до 600 миллионов до июня 2022 года. Среди уже заявленных целей FFI — достижение нулевых выбросов на ее объектах и производство 15 миллионов тонн «зеленого» водорода в год к 2030 году. Для выполнения поставленной задачи компании потребуется около 2 гигаватт электролизерной мощности. Для сравнения, средняя мощность каждого из крупнейших австралийских проектов оценивается всего в 0,01 гигаватта.

Fortescue Metals также занимает четвертое место в мире по объемам производства железной руды. Сейчас компания реализует один из самых амбициозных планов содействия спасению планеты в своей отрасли. Основатель Fortescue Metals Эндрю Форрест рассказал, что предприятие вскоре сделает «большой шаг» на пути к диверсификации возобновляемых источников энергии и экологически чистого водорода. Этим шагом будет создание масштабного производства новой, «зеленой» железной руды для создания «декарбонизированной» стали. Форрест сообщил, что конкретные планы по реализации экологических проектов будут объявлены в следующем месяце. По его словам, предприятие сначала должно убедиться, что сможет успешно выполнить поставленные цели.

В июне Австралийский центр корпоративной ответственности обвинил власти страны в нежелании содействовать спасению планеты после того, как правительство отклонило предложение по реализации крупного проекта в сфере возобновляемой энергетики. Чиновники заявили, что он окажет негативное влияние на экологию, однако Австралийский центр корпоративной ответственности утверждает, что власти просто не хотят отказываться от ископаемого топлива. Страна входит в пятерку крупнейших стран по производству угля. Ожидается, что доходы от экспорта энергоносителей и горнодобывающей промышленности в этом году составят 249 миллиардов долларов.

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