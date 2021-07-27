Алкогольный гигант начал заправлять машины остатками виски

Шотландский алкогольный гигант по производству виски Glenfiddich придумал, как сделать свое предприятие безотходным и внести вклад в спасение природы от глобального потепления. Компания начала заправлять грузовики переработанными остатками сырья и жидкого мусора, сообщает портал ndtv.com.

Материалы по теме «Тут все разваливается» Долги, протечки и горы мусора: как несколько тысяч россиян стали заложниками управляющей компании «Климатическая повестка стала ключевой» О растущем интересе бизнеса к климатическим проблемам и приоритетах на ближайшую перспективу

Предприятие Glenfiddich установило специальные заправочные станции на своем заводе в Даффтауне на северо-востоке Шотландии, в которые поступает биогаз со сверхнизким содержанием углерода, полученный из жидких отходов. Технология выработки экологичного топлива принадлежит материнской компании Glenfiddich — бренду виски William Grant&Sons. Ранее завод занимался продажей оставшегося после соложения зерна на производство высокобелковых кормов для крупного рогатого скота.

Биогаз применяется в трех специально переоборудованных грузовиках от фирмы Iveco, которые перевозят продукцию Glenfiddich от предприятия в Даффтауне до мест розлива и упаковки в центральной и западной Шотландии. Всего в автопарке компании 20 грузовиков, которые в дальнейшем планируют также полностью перевести на биогаз.

По данным предприятия, использование топлива из отходов при выпуске виски сокращает выбросы CO2 от автомобилей примерно на 95 процентов по сравнению с транспортом на дизельном и другом ископаемым топливе. Каждый грузовик на биогазе, по подсчетам Glenfiddich, уменьшит объем парниковых газов с завода на 250 тонн в год. Кроме того, производитель алкоголя рассчитывает расширить свою сеть заправок для транспорта других компаний.

Биотопливо играет огромную роль в мире для развития альтернативных источников энергии, которые помогают избежать глобального потепления. Летом 2021 года ученый Ульсанского национального института науки и техники в Южной Корее (Ulsan National Institute of Science and Technology (UNIST)) разработал туалет для кампуса, который обменивает человеческие фекалии на цифровую валюту. Студенты и сотрудники вуза тратят цифровые деньги на еду или книги, а переработанные отходы идут на выработку электричества, которым запитывают здание.