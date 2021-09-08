Чехия решила сорвать отказ Европы от бензина

Чехия решила бороться с запретом Евросоюза на бензин и дизельное топливо для автомобилей, который должен вступить в силу с 2035 года. Премьер-министр Андрей Бабиш поделился с чешским СМИ iDnes news, что защитит автопромышленность страны — ключевую для ее экономики.

«Мы не согласимся с запретом на продажу автомобилей на двигателях внутреннего сгорания. Мы не можем диктовать правила, которые придумали зеленые фанатики в Европарламенте», — заявил глава чешского правительства. Бабиш надеется, что во второй половине 2022 года, когда Чехия возглавит Совет ЕС, ему удастся сорвать обязательный отказ стран блока от ископаемого топлива.

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Премьер-министр отметил, что Чехия будет развивать инфраструктуру для электромобилей, но не собирается вкладываться в производство электрокаров. Бабиш считает их недоступной для обычных людей роскошью. На автомобильную промышленность приходится почти треть чешской экономики, самый известный ее представитель — Skoda Auto.

Еврокомиссия предложила с 2035 года запретить производство на территории Евросоюза автомобилей на традиционном топливе и перейти полностью на электромобили. Ужесточение стандартов связано со стремлением стран к 2050 году перестать загрязнять атмосферу углекислым газом, чтобы отсрочить глобальное потепление.

Андрей Бабиш не пользуется доверием у граждан Чехии. В 2019 году в стране прошли протесты с требованием отправить премьер-министра в отставку, а в 2021 году политика обвинили в махинациях с субсидиями Евросоюза. Расследование касается ранее принадлежавшего ему холдинга Agrofert, который незаконно получал выплаты для малого бизнеса.