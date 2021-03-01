К главному парку Московского региона пристроят гигантский жилой комплекс

Представители российской строительной «Группы компаний ПИК» захотели пристроить гигантский жилой комплекс к территории «Лосиного острова», который считается главным парком Московского региона. Разработка проекта планировки намечена на 2021-2022 годы. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на систему «СПАРК-Интерфакс» и Москомархитектуру.

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По предварительным данным, для планировки выделен участок площадью 26,3 гектара во Втором Иртышском проезде столичного района Гольяново. Источники, работавшие с площадкой, отметили, что из этой территории под застройку попадают только 8,5 гектара.

Раньше участок относился к министерству обороны, а три года назад был выкуплен на торгах строительной компанией «Гранель». Там планировали возвести жилой комплекс, однако позже объект продали. Представители издания, ссылаясь на данные «СПАРК-Интерфакса», отметили, что 25 февраля 2021 года структура «ПИКа» приобрела компанию ООО «Л-холдинг». Ей принадлежит фирма «Л-девелопмент», которая будет заниматься проектом. На данный момент неизвестно, почему право на возведение объектов перешло к ГК «ПИК». В компании отказались от комментариев.

Специалисты в сфере недвижимости оценили участок и предположили, что его рыночная стоимость могла достигнуть около 9,5 миллиарда рублей. Некоторые эксперты подсчитали, что на территории можно построить почти 170 тысяч квадратных метров жилья. Однако другие предположили, что участок позволит возвести около 290 тысяч «квадратов», из которых 45 тысяч можно отдать под жилье. По предположениям, стоимость «квадрата» в будущих объектах может достигнуть более 200 тысяч рублей.

Среди преимуществ площадки эксперты назвали относительную транспортную доступность, расположение в наиболее застраиваемой промзоне столицы, где новостройки пользуются спросом, близость к парку и развитая инфраструктура. Однако один из специалистов обратил внимание, что ближайшие станции метро находятся в 20 минутах езды от участка.

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