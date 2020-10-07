Легендарный российский мясокомбинат захотели застроить жильем

Производственную площадку Микояновского мясокомбината в Москве могут застроить жильем. В настоящее время ведутся переговоры с девелопером Денисом Бородако, который, возможно, связан с группой компаний «ПИК». Об этом пишет «Коммерсантъ».

Застройщик отрицает свое отношение к предполагаемой сделке. Также Бородако сотрудничал с MR Group, однако в компании заявили, что не рассматривают данный участок для строительства. Земля находится на улице Талалихина и, как пишет издание, ее продажа не нарушит работу предприятия, поскольку у него есть еще другие цеха. Желание избавиться от участка объясняют падением популярности бренда — столько недвижимости для производства продукции комбинату уже не нужно.

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Сообщается, что собственники завода (87,5 процента легендарного предприятия принадлежат производственной группе «Эксима») действительно захотели продать площадку и на данный момент ищут покупателей. Стоимость участка в 11,5 гектара с готовыми документами на застройку риелторы оценивают в 6-7 миллиардов рублей. На месте мясокомбината можно построить около 300 тысяч «квадратов» жилья, выручка от реализации которого составит около 40–45 миллиардов рублей, что можно считать выгодной инвестицией.

Мясокомбинат в Москве основан в 1798 году. В 1930-м на тот момент народный комиссар внешней и внутренней торговли СССР Анастас Микоян лично ездил в США, чтобы изучать мясную промышленность. Спустя год на будущей территории предприятия началось строительство первых корпусов «Первого московского колбасного завода», который впоследствии стал называться в честь Микояна. Здесь были разработаны такие марки колбас, как «Докторская», «Чайная» и «Любительская».

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