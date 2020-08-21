Правительство разрешило застроить Байкал

Правительство России разрешило застроить природную территорию рядом с Байкалом. Как сообщает РИА Новости, теперь там можно возводить многоквартирные дома без прохождения государственной экологической экспертизы.

В конце августа 2020 года был опубликован обновленный перечень объектов, которые можно возводить на территории рядом с озером Байкал. Туда вошли образовательные учреждения, больницы, дома престарелых, а также многоквартирные дома, дома блокированной застройки и объекты специализированного жилищного фонда. Помимо этого, теперь экспертиза не понадобится зданиям органов власти и местного самоуправления.

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Процесс отмены экологической экспертизы для зданий, построенных на территории, находящейся рядом с Байкалом, начался еще в конце 2019 года. Тогда президент Владимир Путин подписал закон, который освобождал от прохождения этой экспертизы проектную документацию соцобъектов, строительство и реконструкция которых планировалась в населенных пунктах Байкальской природной территории, но за пределами особо охраняемых территорий. Теперь появился дополненный список этих объектов.

В феврале 2020 года был задержан глава Листвянского муниципального образования Александр Шамсудинов, который разрешил строительство на берегу Байкала. Он выдал это разрешение незаконно. Тогда земельные участки в водоохранной зоне купили граждане Китая, они же организовали стройку.

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