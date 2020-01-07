Сергей Зверев призвал снести завод для продажи воды Байкала

Российский стилист и певец Сергей Зверев бросил очередной призыв в защиту Байкала. В свое родном поселке Култук он выступает против строительства завода по производству и продаже бутилированной байкальской воды для экспорта. Видеобращение Зверева размещено на его странице в Instagram.

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«Сейчас вы видите, что часть завода по розливу воды стоит целехонькая и невредимая. Такое впечатление, что немного завод разобрали для вида, а основная часть завода стоит — все как надо, в хорошем состоянии», — сказал Зверев. Он отметил, что весной на Байкал вернутся редкие краснокнижные птицы. «Что делать с этим заводом? Вся экосистема Таловских болот нарушена», — добавил он.

Стилист выложил несколько историй и прямых эфиров. В ходе трансляции он поинтересовался мнением подписчиков, нужно ли местным жителям самим снести предприятие. Идея получила поддержку со стороны зрителей. Зверев также рассказал, что охранники предприятия натравливают собак на людей, которые пытаются приблизиться к заводу, сделать фотографии и узнать, когда объект будут сносить.

Аналогичный одиночный пикет Зверев устраивал летом 2019 года. Тогда он призывал власти бороться с загрязнением озера. Позднее стилист принялся собственноручно убирать мусор с берега озера и вылавливать его из воды.

Возведение завода на Байкале началось в январе 2019 года. Воду с него собирались поставлять в Китай, Южную Корею и Монголию. Однако уже в апреле суд по иску Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры запретил продолжать строительство.

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