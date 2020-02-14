Задержан разрешивший строительство на берегу Байкала чиновник

В Иркутской области задержан глава Листвянского муниципального образования Александр Шамсудинов. Об этом сообщает региональное управление СК.
Причиной задержания стала незаконная выдача чиновником разрешения на строительство в экологической зоне Байкала. Благодаря бумаге была возведена трехэтажная гостиница.
По информации агентства РИА Новости, земельные участки в водоохранной зоне купили граждане Китая, они же организовали незаконное строительство.
Шамсудинов подозревается в превышении должностных полномочий.
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