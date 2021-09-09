Названы города России с самым быстро дорожающим жильем

«Метриум» и ЦИАН: лидерами по приросту цен на жилье в России стали города-курорты

Российские риелторы перечислили города страны с самыми высокими темпами роста цен на недвижимость в новостройках за год. Топовый список, без учета Москвы, составили населенные пункты на побережье Черного моря, передает РИА Новости со ссылкой на аналитиков компаний «Метриум» и ЦИАН.

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Как отмечают эксперты, жилая недвижимость за последние 12 месяцев сильнее всего дорожает в туристически привлекательных городах. При этом доходность от инвестиций в квартиры снижается, так как доходы от сдачи их в аренду не покрывают увеличение стоимости жилплощади.

Лидерами по росту средних цен на квадратный метр на первичном рынке за год, по данным «Метриум», стали Туапсе (132 тысячи рублей, прирост с августа 2020-го — 120 процентов), Новороссийск (135 тысяч, или плюс 118 процентов), Краснодар (110 тысяч, или плюс 115 процентов), Сочи (271 тысяча, 113 процентов), Геленджик (185 тысяч, 105 процентов), Анапа (135 тысяч, 93 процента) и Кисловодск (95 тысяч, 73 процента).

Руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов отметил, что, несмотря на рост цен на недвижимость по всей стране, доходность вложений снижается. Стоимость квартир в России устойчиво увеличивается последние 15 месяцев как на первичном, так и на вторичном рынке, а ставки по аренде находятся в стагнации. Распространенный сценарий по приобретению жилья для сдачи его в аренду сопоставим с доходностью по депозитам, подчеркнул эксперт.

«Цены на первичном рынке выросли в среднем на 35 процентов, «вторичка» подорожала на 20 процентов, а ставки аренды в среднем по крупным городам выросли на четыре процента, при этом есть и локации, где они снизились», — добавил Попов.

Ранее специалисты ЦИАН предупредили россиян о подорожании жилья в городах на черноморском побережье, в том числе в Сочи, Анапе, Геленджике и Новороссийске. Аналитики заметили тенденцию роста цен на квартиры из-за ужесточения программы льготной ипотеки. Стоимость одного «квадрата» первичного жилья в Сочи в августе достигала 300-400 тысяч рублей.