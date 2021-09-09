Россиянам назвали регионы с самым дорогим жильем в новостройках

Перечислены регионы России с самыми высокими ценами на квадратный метр жилья в новостройках. В топ-3 по дороговизне квартир на сентябрь 2021 года, согласно данным Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ), вошли Москва, Санкт-Петербург и Сахалинская область, передает РБК.

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Средняя цена «квадрата» в новом жилье по стране составила на начало осени 111,7 тысячи рублей, на два процента больше показателя августа. Самыми дорогими оказались квартиры в Москве — 231,9 тысячи рублей, на втором месте Санкт-Петербург со средней стоимостью «квадрата» на уровне 151,3 тысячи рублей, на третьем — Сахалинская область с 112,9 тысячи рублей. На четвертом и пятых местах в списке лидеров по ценам на жилье расположились Московская область (109,3 тысячи рублей) и город Севастополь (106,3 тысячи рублей), назвали показатели в ЕРЗ.

В пятерку, замыкающую рейтинг из 30 регионов с самыми дорогими квартирами на сентябрь, попали Самарская (58,7 тысячи рублей), Иркутская (58,3 тысячи рублей), Ростовская (57,2 тысячи рублей) области, республика Карелия (57,0 тысячи рублей).

Ранее россиян предупредили о возможном подорожании недвижимости в городах на побережье Черного моря страны, в том числе в Сочи, Анапе, Геленджике и Новороссийске. Аналитики ЦИАН заметили тенденцию роста цен на квартиры из-за корректировки программы льготной ипотеки. Летом 2021 года стоимость одного «квадрата» в Сочи достигала 300-400 тысяч рублей.