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Россиян предупредили о подорожании квартир на курортах

ЦИАН спрогнозировал продолжение опережающего роста цен на жилье в Сочи и Геленджике
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Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Россиянам дали прогноз на ситуацию с рынком недвижимости в курортных городах страны. Перспективы роста цен на квартиры в Сочи, Анапе, Геленджике и Новороссийске оценили специалисты ЦИАН и консалтинговой компании Macon, передает РБК.

Однозначного мнения, по какому сценарию будут меняться цены на объекты в городах-курортах в ближайшей перспективе, у специалистов по недвижимости пока нет. Риелторы склоняются к тому, что на спрос повлияет корректировка программы льготной ипотеки.

«Рано или поздно цены наталкиваются на предел потребительских возможностей, и тогда спрос на недвижимость резко падает, поскольку люди не имеют денежных средств на приобретение жилья: ни за наличные средства, ни за счет ипотечного кредита. Такой существенный рост цен за короткий промежуток времени — это очень болезненно для покупателей. Поэтому дальше цены расти уже не могут. Кроме того, прекратилась главная подпитка спроса в виде льготной ипотеки с теми выгодами, которые были ранее. Теперь сумма льготного кредита ограничена тремя миллионами рублей. При 15-20-процентном первоначальном взносе эта сумма не позволяет при сегодняшних ценах приобрести большую часть предложения на Черном море», — предупредил глава Macon.

При этом руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов считает, что цены на новостройки в курортных городах у Черного моря продолжат расти «опережающими темпами» из-за все еще ощутимых последствий пандемии. «Дальнейшая динамика цен будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации. При открытии границ, нормализации авиасообщения нельзя исключать и фактического снижения цен, так как их увеличение за последний год носит нерыночный характер», — резюмировал Попов.

По данным российских риелторов, рынок недвижимости в городах Черноморского побережья, который традиционно отличался повышенным спросом, в прошлом году переживал настоящий ажиотаж. Согласно исследованию ЦИАН, интерес к сочинской недвижимости в 2020 году увеличился на 85 процентов. Одним из основных факторов повышенного спроса среди объектов на юге страны стали льготная ипотека на новостройки.

«Совершенно неожиданно многие смогли себе позволить приобрести жилье любой площади, в любом сегменте. Как результат, объем выданных кредитов на первичном рынке в 2020 году вырос на 42 процента. Это и спровоцировало рост цен», — пояснил гендиректор консалтинговой компании Macon Илья Володько. Второй фактор, по мнению специалиста, связан с сокращением объема предложения в городах-курортах Черного моря после введения эскроу-счетов и моратория на строительство.

По данным ЦИАН, самые дорогие квартиры в новостройках на побережье Черного моря продаются в Сочи. Стоимость одного «квадрата» здесь достигает 300-400 тысяч рублей из-за более развитой инфраструктуры по сравнению с другими городами на юге страны, удобства перелетов почти из любой точки России. Самые низкие средние цены в 2021 году, около 60 тысяч рублей за «квадрат», фиксировались в окрестностях Анапы. В конце августа агентство Skolkovo Realty нашло рекордную по цене строящуюся сочинскую квартиру. Объект на 400 квадратных метров оценивается в 533,2 миллиона рублей.

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