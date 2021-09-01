В России разработали новую методику расчета цены квадратного метра жилья

В России разработали новую методику расчета средней рыночной стоимости квадратного метра жилья. Об этом говорится в официальном ответе Минстроя на запрос главы комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова, сообщает ТАСС.

В письме, подписанном замглавы ведомства Никитой Стасишиным, сообщается, что Минстрой разработал новую методику определения норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по стране и средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам России. Методика предусматривает расчет средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилья по субъектам на основании средней цены одного метра на рынках жилья по типовым квартирам.

В ведомстве пояснили, что показатель средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, например, по Пензенской области на третий квартал текущего года составит 48 017 рублей (плюс 17,4 процента к показателю третьего квартала этого года).

Ранее аналитики составили рейтинг городов России по увеличению цен на малогабаритные квартиры за последние 12 месяцев. Так, беспрецедентный рост цен был зафиксирован в Сочи, где малогабаритные квартиры и студии подорожали на 78,3 процента. На втором месте Севастополь с приростом в стоимости на 43,9 процента, далее идут Калининград (плюс 39 процентов), Санкт-Петербург (плюс 30,2 процента) и Симферополь (плюс 29,9 процента).