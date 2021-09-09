Москве предрекли рост стоимости жилья из-за сокращения площади квартир

«ИНКОМ-Недвижимость»: цены на квартиры в Москве могут вырасти из-за увеличения доли студий

Средняя стоимость квадратного метра жилья на московском рынке новостроек может увеличиться из-за роста доли квартир-студий в продаже, рассказал «Ленте.ру» заместитель директора департамента новостроек «ИНКОМ-Недвижимость» Валерий Кочетков.

«Чем меньше площадь квартиры, тем выше цена одного "квадрата", поэтому произойдет увеличение цены в эквиваленте квадратного метра, — предрек эксперт. — В кризисные времена спрос на маленькие квартиры всегда растет, а сегодня платежеспособность населения находится на низком уровне».

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По словам Кочеткова, смещение спроса в сторону маленьких квартир также происходит из-за изменений условий льготной ипотеки: максимальной суммы кредита в размере 3 миллионов рублей едва хватает на приобретение квартиры-студии в Москве.

Ярослав Дарусенков, руководитель департамента аналитики агентства недвижимости «Азбука Жилья», также полагает, что рост доли студий приведет к увеличению средней стоимости квадратного метра. «Но пока это вряд ли произойдет — доля студий низкая, и она останется низкой. Взрывной рост спроса на студии возможен, если многие семьи пересмотрят свои бюджеты и будут их рассматривать для жизни. Пока студии остаются нишевым продуктом», — отметил эксперт.

Подробнее о том, сколько стоят самые недорогие квартиры-студии в Москве, — в материале «Ленты.ру».

«Спрос на студии стабильно высокий в силу доступности покупки. Однако город не заинтересован в увеличении числа студий, поскольку возрастает нагрузка на социальную инфраструктуру и общественный транспорт. Не думаю, что доля таких лотов будет расти, даже несмотря на стабильно высокий спрос на них», — заключила генеральный директор VSN Realty Яна Глазунова.

Ранее сообщалось, что за год доступность строящегося жилья для ипотечников сократилась в большинстве регионов России. Сильнее всего этот показатель упал в Краснодарском и Пермском краях (на 20 и 18 процентов соответственно), а также в Московской области (на 15 процентов) и Москве (на 10 процентов).