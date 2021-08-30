В Москве заметили «эйфорию» по элитному жилью

Savills: за год в Москве на 40 процентов выросли продажи жилья от миллиона долларов

С начала 2021 года в столице России зафиксировали увеличение спроса на жилье большой площади в высоком ценовом сегменте. Количество объектов недвижимости на вторичном рынке и в новостройках дороже одного миллиона долларов (73,5 миллиона рублей), проданных с января по август, достигло 877. Об этом говорится в материале международного агентства Savills, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

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Эйфория на рынке столичных новостроек не обошла стороной элитное жилье, включая бюджеты от одного миллиона долларов, отметил управляющий партнер Savills в России Дмитрий Халин. Число сделок с премиальными квартирами в Москве по сравнению с тем же периодом 2020 года (январь-август) увеличилось на 40 процентов и стало на 18 процентов больше, чем в 2019 году, пояснили аналитики.

«Если брать в расчет только летние месяцы, спрос на новостройки вырос практически вдвое в сравнении с летом прошлого года. На вторичном рынке динамика сделок-миллионеров пока не столь заметна, но чем стремительнее дорожают новостройки, тем внимательнее покупатели смотрят в сторону домов, проверенных временем», — добавил Халин.

Наибольшее число подобных сделок с начала 2021-го зафиксировано в Пресненском районе и Хамовниках — 23 процента и 21 процент от общего количества соответственно.

«Сохраняется высокий интерес состоятельных покупателей к просторным квартирам площадью более 200 квадратных метров — каждый пятый из них выбирает именно такой метраж. Около трети спроса приходится на квартиры от 150 до 200 "квадратов"», — пояснили в агентстве.

Средневзвешенные цены покупок квартир с января по август 2021 года составили 764 и 925 тысяч рублей за квадратный метр (на вторичном и первичном рынке соответственно). Средняя стоимость элитной квартиры дороже одного миллиона долларов составила 130,4 миллиона рублей (в готовых домах) и 147,8 миллиона рублей (в новостройках).

Ранее эксперты Savills подсчитали, что за первое полугодие 2021-го на дорогие квартиры в столице неизвестные покупатели потратили около 94 миллиардов рублей. В расчет также брали жилье стоимостью от миллиона долларов (на тот момент 73,6 миллиона рублей).