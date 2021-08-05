Названы любимые районы знаменитостей в Москве

Российские знаменитости при покупке жилья в Москве ориентируются на районы Хамовники, Арбат и Тверской, а также на окрестности Патриарших прудов, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные столичных риелторов.

По словам экспертов агентства Savills в России, люди шоу-бизнеса хотят быть в эпицентре столичной жизни и не тратить время на дорогу и связанные с ней неудобства, поэтому любят центральные районы. В Knight Frank сообщили, что Хамовники наиболее популярны у семейных селебрити, так как этот район окружен рекой, насыщен инфраструктурой, там есть парки.

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Патриаршие пруды, по наблюдениям риелторов Barnes International Moscow, традиционно привлекают блогеров и звезд шоу-бизнеса, а также представителей IT-индустрии. Последние также любят селиться в Пресненском районе — там развита инфраструктура и есть модные галереи и рестораны. Кроме того, популярными у знаменитых людей становятся ближний запад Москвы, Дорогомилово.

Одновременно некогда крайне востребованный район Остоженки медленно, но верно теряет «звездный» спрос, констатировали специалисты. По их данным, в среднем звезды и блогеры тратят на покупку жилья в Москве не более 70 миллионов рублей, а известные предприниматели и политики — 120-150 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в июне 2021-го в Москве впервые за долгое время были зафиксированы отрицательные колебания средней стоимости вторичного жилья. При этом пока преждевременно говорить о тенденции, считают риелторы, так как колебания в 1-2 процента в любую сторону не являются статистически значимыми для рынка.