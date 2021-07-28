В Москве скупили ультрадорогие квартиры

За последние четыре месяца 2021 года на столичном рынке недвижимости продали 10 премиальных квартир, которые входят в топ-100 самых дорогих лотов Москвы. Их совокупная стоимость достигла 83 миллионов долларов (6,1 миллиарда рублей), говорится в материале международного агентства Savills, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

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Ультрадорогие квартиры находятся в районах Арбата, Патриарших прудов и в Тверском районе. В июне 2021 года средняя стоимость квадратного метра в подобных объектах достигла 37 тысяч долларов (более 2,7 миллиона рублей) — за квартал показатель увеличился на 13,7 процента.

«За последние три месяца индекс обновился практически на четверть. Это один из самых высоких показателей за всю историю наших наблюдений за сотней самых дорогих квартир и является еще одним подтверждением, что в самом пиковом сегменте рынка сегодня небывало высокая активность. Собственники выводят на рынок новые дорогие лоты, понимая, что они будут востребованы», — отметил партнер Savills в России Дмитрий Халин.

Стоимость самого дорогого элитного жилья оценивается в 88 миллионов долларов (более 6,4 миллиарда рублей). В общей сложности топ-100 объектов стоит миллиард долларов (более 73 миллиардов рублей). Что касается расположения дорогих квартир, то больше всего подобных лотов находится на улице Остоженке (25 объектов), ниже расположились Якиманка (19 объектов) и Арбат (15 объектов).

Ранее эксперты Savills подсчитали, что за первое полугодие 2021-го неизвестные потратили на дорогие квартиры в Москве 94 миллиарда рублей. Речь шла о жилье стоимостью от миллиона долларов (на тот момент 73,6 миллиона рублей). По данным компании, спрос на подобные объекты в новостройках за последний год увеличился в два раза.