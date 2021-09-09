Российские богачи вызвали рост цен на элитное жилье в Европе

Повышенный спрос на зарубежную недвижимость у российских мультимиллионеров вызвал подорожание жилья в курортных городах Франции. Число сделок по объектам на Лазурном берегу выросло с августа 2020 года к февралю 2021-го на пять процентов, а цены — на 6,4 процента, сообщает РБК со ссылкой на исследование международной консалтинговой компании Knight Frank.

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Богатые россияне (с личным капиталом от 2,2 миллиарда рублей) в указанный период оказались в числе тех, кто скупал элитное жилье в европейской стране. На Лазурный берег пришлось 80 процентов всех запросов со стороны российских мультимиллионеров, остальные 20 процентов выбирали недвижимость в крупных городах Франции. Со второго полугодия 2020 года спрос на недвижимость вдоль побережья Средиземного моря вырос на 15 процентов. Большинство сделок пока откладываются из-за закрытых границ.

«Из-за жестких ограничений и закрытых границ запросы не могут активно конвертироваться в сделки, поэтому недвижимость покупают в основном те, кто имеет возможность путешествовать. Данная тенденция прослеживается не по всей Европе: Кипр и Греция открыли границы, и в этих странах объем сделок ожидаемо увеличивается. При полноценных возможностях перемещений и туризма во Франции прогнозируется такой же ажиотажный спрос, как на рынках жилья Кипра и Греции», — пояснил региональный директор по зарубежной недвижимости и частным инвестициям Knight Frank Марина Шалаева.

Спрос на элитное жилье в Париже с августа 2020 года к февралю 2021-го был в большей степени сформирован французами и другими иностранцами, которые переехали во Францию, на указанных покупателей пришлось 60 процентов всех сделок, подчеркнули в Knight Frank. На рынке французских альпийских курортов зачастую фигурировали граждане Швейцарии и Италии, спрос на жилье в горных регионах страны вырос на 2,5–3 процента, а цены на 2,5 процента.

Аналитики резюмируют, что в 2021 году на основных рынках элитного жилья в мире оживился спрос на объекты стоимостью от десяти миллионов долларов. За первое полугодие подобных сделок было вдвое больше, чем в аналогичный период 2020-го. Ранее россиян заметили среди главных покупателей квартир и домов в Испании. По данным аналитиков, российский спрос на покупку недвижимости в зарубежной стране в июле увеличился на десять процентов по сравнению с показателем в июне.