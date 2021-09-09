Пригожин признался в нехватке денег на жилье в Подмосковье

Звездная семейная пара — певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин объяснили причины долгого выбора загородного дома. Представители российского шоу-бизнеса шокировались высоким ценам на коттеджи в Подмосковье, сравнивая их с предыдущими тратами на элитную недвижимость в Дубае и Швейцарии. Подробности интервью опубликовал «Пятый канал».

Отечественные селебрити уже год не могут определиться с вариантом дома за пределами столицы. Валерия ранее сообщала, что задумалась о недвижимости на природе во время коронавируса, устав от различных ограничений. Пригожин поддержал идею, отметив, что непрерывное нахождение вместе в квартире не идет на пользу отношениям с супругой, возникают конфликты. Пара объездила все Подмосковье, но так и не выбрала объект, который соответствовал бы статусу звезд, из-за нехватки денег при условии отказа от кредита.

Пригожин признается, что зарубежная недвижимость обошлась семье дешевле, а ее стоимость вполне справедлива. На элитную в квартиру в Дубае пара потратила 60 миллионов рублей, а на дачу в Швейцарии — 100 миллионов рублей.

«Купили дачу там, а не здесь, потому что вот в десять раз дешевле, а в Подмосковье домов стоимостью меньше десяти миллионов долларов нет. А жилье должно быть комфортным, приспособленным, с возможностью принимать гостей», — заявил Пригожин.

При этом брать жилье в ипотеку Валерия и Пригожин не хотят. «Если вы возьмете такой кредит, то вы будете по пять миллионов [рублей] в месяц выплачивать. Ну это же для сумасшедших», — уточнил продюсер.

Ради дома знаменитости намерены продать свою столичную квартиру, о чем Валерия сообщила еще в начале июля. Площадь их столичного жилья в районе 300 квадратных метров, а стоимость — около 800 миллионов рублей. Валерия отметила, что ей не жалко терять квартиру в Москве ради возможности для мужа больше гулять и восстанавливать иммунитет после перенесенного им в феврале цитокинового шторма из-за коронавируса.