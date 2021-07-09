Певица Валерия из-за пандемии продаст квартиру в Москве

Российская певица Валерия заявила о желании продать московскую квартиру и переехать за город. Знаменитость устала от коронавирусных ограничений в столице и подыскивает комфортный дом на свежем воздухе вдали от скопления людей, рассказала звезда журналистам издания «Собеседник».

Валерия решила поменять привычный образ жизни после того, как большую часть времени с начала пандемии провела со своей семьей в Москве. В намерении приобрести дом на природе артистку поддержал ее супруг Иосиф Пригожин.

«Я жила за городом много лет назад. Конечно, тогда были другие дома и возможности. До пандемии я считала себя абсолютно городским жителем. Сейчас есть необходимость переместиться за город из-за ограничений в Москве», — пояснила певица.

Загородную недвижимость Валерия готова взять в кредит, если денег от продажи столичной квартиры не хватит. Певица подчеркнула, что ее доходы в шоу-бизнесе в пандемию снизились, а вот цены на жилье «безумно взлетели».

«Может быть, мы продадим квартиру и купим дом. Сейчас активно думаем над этим вопросом, ездим, смотрим. Мне важно, чтобы дом был не «умным», а комфортным. Очень рада, что в прошлом году, когда мы тоже подыскивали варианты, я не решилась купить недвижимость, которую впаривали за бешеные деньги», — добавила Валерия.

В середине июня лидер российской музыкальной группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев рассказал журналистам, что лишился квартиры в Москве из-за финансовых трудностей во время коронавируса. Музыкант не мог оплачивать ипотеку на новое жилье и продал недвижимость в столице, которую приобретал несколько лет назад «на черный день».