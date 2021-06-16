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Лидер «Несчастного случая» лишился квартиры из-за коронавируса

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Алексей Кортнев
Алексей Кортнев
Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Лидер российского музыкального коллектива «Несчастный случай» Алексей Кортнев столкнулся с финансовыми проблемами из-за пандемии коронавируса. Артист был вынужден продать одну из квартир, сообщает «Собеседник».

Перед началом пандемии Кортнев приобрел квартиру в ипотеку и регулярно вносил платежи. Однако из-за угрозы распространения вируса группа не выступала в течение шести месяцев, музыканты лишились заработка. Вскоре Кортнев не смог оплачивать кредит.

Музыкант погасил задолженность с помощью другой недвижимости. «Я продал другую квартиру, которую в свое время покупал на черный день», — пояснил Кортнев. Он также задался вопросом, почему банки в сложные для заемщиков времена не снизили ставки по ипотеке.

В сентябре прошлого года российская певица Елена Ваенга оказалась вынуждена продать свою квартиру в центре Санкт-Петербурга. Причиной продажи стали финансовые проблемы на фоне пандемии коронавируса. Ваенга отметила, что в этот период артисты «получили хорошую инъекцию» и им «показали свое место».

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