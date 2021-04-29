Российская актриса отсудила ипотечную квартиру у бывшего мужа

Советская и российская актриса Ольга Кабо смогла в суде отстоять свое право на квартиру в Москве, приобретенную в браке с бывшим миллионером Николаем Разгуляевым, сообщает Starhit. Супруги развелись, и им пришлось делить имущество.

Незадолго до развода Разгуляев был признан банкротом — в последние годы у него возникли серьезные финансовые проблемы: бизнесмен, по данным издания, задолжал более 360 миллионов рублей. Все, что в ходе раздела имущества отойдет Разгуляеву, впоследствии будет продано для погашения долгов.

Под угрозой изъятия оказалась и квартира, которую Кабо приобрела на собственные сбережения, деньги взрослой дочери и ипотечные средства. Мосгорсуд рассмотрел апелляцию актрисы на решение Никулинского суда и оставил объект недвижимости в ее единоличном владении. Адвокат звезды Татьяна Стукалова подтвердила, что кредиторы бывшего мужа Кабо больше не могут претендовать на эту жилплощадь.

Ольга Кабо — заслуженная артистка РФ, член Ассоциации каскадеров России. В 1989 году окончила актерский факультет ВГИКа. Работала в Театре современной оперы, в Центральном академическом театре Российской армии. С 2002 года — одна из ведущих актрис Театра имени Моссовета.

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