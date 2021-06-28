Старший наследник Дэвида Бэкхема обзавелся собственным особняком

Сын Дэвида и Виктории Бекхэм Бруклин приобрел особняк для своей будущей семьи. Старший наследник звездной пары обзавелся шикарной недвижимостью в Беверли-Хиллз, на которую вместе с невестой потратил более десяти миллионов долларов, пишет TMZ.

22-летний британец Бруклин Бекхэм и его невеста — 26-летняя американская актриса Никола Пельц приобрели в собственность дом в престижном районе штата Калифорния. В двухэтажном особняке, оформленном в современном стиле, пять спален, огромное количество окон, большая комната для йоги и занятий на тренажерах, сухая сауна, парная, бар. Также на территории есть бассейн.

По данным TMZ, молодая пара заплатила 10,5 миллиона долларов, что на миллион больше запрашиваемой продавцом цены, потому что хотела приобрести именно этот дом.

Недавно британская супермодель Кара Делевинь показала журналистам свой необычный особняк в Лос-Анджелесе. В доме звезды есть зал со сценой, помещения для игр в покер и бильярд. Но больше всего внимание прессы привлекла потайная комната со входом в виде женского полового органа. Поклонники модели предположили, что там Делевинь предается сексуальным утехам.