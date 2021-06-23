Британская супермодель показала свою комнату для утех

Мировая знаменитость — актриса и супермодель Кара Делевинь показала свой роскошный дом в американском Лос-Анджелесе. Помимо экстравагантного интерьера с обоями от Gucci британская дива продемонстрировала тайное помещение для сексуальных утех, пишет Architectural Digest.

Особняк Делевинь, снявшейся в фильмах «Бумажные города», «Отряд самоубийц», а также попавшей в рейтинг самых стильных представителей фешн-индустрии до 45 лет американского журнала Vogue, соответствует образу хозяйки.

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Дом построен в английском стиле из белого кирпича в 1941 году для членов семьи Фон дер Ахе, основателей сети супермаркетов Vons. Внутри можно встретить дизайнерские детали от известных брендов, обилие зелени. Делевинь оборудовала бильярдную с ковром, украшенным огромными змеями, комнату для игры в покер. Есть в доме и бар со сценой, игровыми автоматами. Повсюду развешаны наряды, шляпы. Во дворе есть огромный бассейн и батут.

Главным объектом внимания журналистов стала двухъярусная розовая комната, вход в которую из гостиной выглядит как огромный женский половой орган. Судя по мягким стенам, диванам и шестам для стриптиза, а также разбросанным по полу наручникам, можно предположить, что знаменитость использует помещение для воплощения своих сексуальных фантазий. Несмотря на то что жилище Делевинь больше напоминает парк развлечений, она настаивает, что ее дом предназначен и для обычной жизни, так как там есть гостиная и кухня.

Российские знаменитости порой тоже впускают журналистов в свои дома, чтобы похвастаться дизайнерским вкусом и роскошью. В ноябре 2020 года ведущий «Кто хочет стать миллионером?» Дмитрий Дибров провел съемочной группе программы «Звезды сошлись» экскурсию по своему трехэтажному особняку. Шоумен сравнил себя со Львом Толстым, так как не представляет быт без штата домработников.