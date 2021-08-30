Россияне оказались в числе покупателей самого дорогого жилья в Испании

В прошлом году покупки россиянами квартир и домов в Испании снизились более чем на треть из-за закрытых границ, однако за квадратный метр граждане России готовы платить больше других покупателей-иностранцев, сообщает РБК.

За период 2010–2020 годов россияне заключили более 35,2 тысячи сделок по приобретению жилой недвижимости в Испании. Показатели за прошлый год составили 1,9 тысячи покупок и оказались самыми низкими за десять лет из-за пандемии коронавируса. До пандемии, в 2015–2019 годах, граждане России входили в десятку иностранных покупателей жилья в Испании, а по итогам 2020-го спустились на 11-е место. В тройку стран, чьи граждане активнее всего покупали жилье в Испании в 2020 году, вошли Великобритания, Марокко и Франция.

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Уточняется, что в прошлом году жилье в Испании покупали в основном россияне, уже являющиеся резидентами королевства, то есть проживающие там не менее шести месяцев в году. Во второй половине прошлого года россияне оказались покупателями одних из самых дорогих квартир и домов в Испании в пересчете на один квадратный метр. В среднем граждане России тратили 2,1 тысячи евро, в то время как усредненный иностранец — 1,8 тысячи евро. Дороже жилье покупали только граждане Германии, Швейцарии и Дании, они в среднем отдавали за квадратный метр 2,4–2,5 тысячи евро. При этом россияне-резиденты Испании во второй половине 2020 года тратили на жильё в среднем 1,9 тысячи евро, а нерезиденты — уже 2,4 тысячи евро.

Отмечается, что основная часть покупателей из России приобретает жилье в Испании не в инвестиционных целях, а для собственного временного или постоянного проживания. Среди стран, в которых россияне покупают жилье, Испания занимает шестое место по популярности, уступая Кипру, Греции, Италии, Великобритании и Португалии.

Ранее, член совета Московской ассоциации риелторов Сергей Жидаев предупредил жителей крупных городов России о подорожании с осени цен на аренду жилья.