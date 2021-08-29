Аренда жилья с осени подорожает в России

Риелторы предупредили о повышении цен на аренду жилья в России с начала осени

В крупных городах России поднимутся цены на аренду жилья. Это связано не только с общим подорожанием недвижимости, но и с началом учебного года, который в 2021-м начнется в учебных заведениях страны в традиционном формате. Об этом заявил член совета Московской ассоциации риелторов Сергей Жидаев в беседе с URA.RU.

По словам специалиста, лето — период затишья на рынке недвижимости, а с сентября начинается новый сезон сдачи квартир. В это время цены на аренду вырастают, а все объекты, которые сдаются по близким к рыночным ценам, уходят. При этом Жданов добавил, что аренда жилья уже начала дорожать, это связано в том числе с началом учебы. В этом году студенты вернутся в крупные города, поскольку период онлайн-обучения, введенного из-за пандемии коронавируса, закончился.

При этом эксперт подчеркнул, что подорожание аренды жилья коснется не только Москвы и Санкт-Петербурга, но и других крупных городов. Например, Ставрополя, который собирает учащихся Северного Кавказа. Однако начало учебного года — не единственная причина поднятия цен на аренду.

«Это произошло и, в том числе, потому что в принципе выросла стоимость недвижимости. Для кого-то покупка жилья стала более недоступна. А если нельзя купить, то будешь с кем-то кооперироваться и арендовать на два-три человека», — пояснил Жданов.

Риелтор добавил, что после падения спроса на жилье, аренда не подешевеет. Он отметил, что на его практике случаев, «когда цены поднимались, а потом корректировались вниз», еще не было.

Ранее эксперты назвали российские города, где аренда жилья на сутки обойдется дороже всего. Лидерами по доступности съемных квартир оказались Астрахань и Брянск, а наиболее дорогое жилье предлагается в Ялте, Сочи и Москве.