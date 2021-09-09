В Москве нашли районы-лидеры по росту цен на квартиры

Риелторы «Инком-Недвижимость»: квартиры в старой Москве подорожали на 22,8 процента за год

На вторичном рынке старой Москвы зафиксировали подорожание жилья за последние 12 месяцев на 22,8 процента. Средняя стоимость квадратного метра составила около 273,6 тысячи рублей, приводят данные риелторы «Инком-Недвижимость» 9 сентября. Исследование оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

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По данным аналитиков, за год средняя цена «квадрата» выросла с 222,8 до 273,6 тысячи рублей. Усредненная стоимость вторичной квартиры за тот же период увеличилась с 13 до 15,4 миллиона рублей. Сильнее всего, на 24,6 процента, подорожали однокомнатные квартиры. Цена квадратного метра в них достигла 268 тысяч рублей, стоимость всего объекта поднялась на 23,7 процента (до 9,2 миллиона рублей). Самое заметное подорожание отмечено по квартирам в домах на территории Филевского парка, в Фили-Давыдково и Северном районах. Конкретно однокомнатные лоты сильнее всего в старых границах Москвы подорожали в Пресненском районе.

«Первенство Пресненского района в этом рейтинге во многом объясняется тем, что здесь сосредоточено основное предложение столичных студий и апартаментов, в том числе однокомнатных. Причем из-за перехода таких объектов (особенно дорогостоящих) в другой сегмент существенно повышается средний уровень цен на однокомнатное вторичное жилье», — пояснил глава аналитического центра «Инком-Недвижимость» Дмитрий Таганов.

Второе место по подорожанию однокомнатных квартир, согласно оценке экспертов, у Даниловского района, на третьем — Очаково-Матвеевское. В обоих районах рост цен на недвижимость обусловлен высоким спросом на жилье из-за престижности места.

Ранее россиянам перечислили регионы с самыми высокими ценами на квадратный метр нового жилья на сентябрь 2021 года. Ими стали Москва (231,9 тысячи рублей за «квадрат»), Санкт-Петербург (151,3 тысячи рублей) и Сахалинская область (112,9 тысячи рублей).