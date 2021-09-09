В России на треть нарастили количество новостроек

Хуснуллин: объем ввода нового жилья в России с января 2021 года вырос на 31 процент

На российском рынке первичной недвижимости с начала 2021 года на треть увеличился объем ввода нового жилья.

Вице-премьер Марат Хуснуллин посоветовал регионам начать реализацию планов следующего строительного сезона, передает ТАСС.

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По словам заместителя председателя правительства России, с января общий объем сданных жилых площадей по стране нарастили на 31 процент по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. В 36 регионах превышение прошлогодних объемов новостроек составило 30 процентов, еще у 38 регионов показатель остался неизменным.

Ранее Хуснуллин сообщал, что правительство работает над удержанием положительной динамики в жилищном строительстве, чтобы к декабрю 2021 года итоговый объем готовых к эксплуатации квадратных метров составил не менее 85,5 миллиона квадратных метров. Согласно данным Росстата, ввод жилья в 2020 году был на уровне 82,2 миллиона.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, который позволит упорядочить статус домов, строящихся на земле для небольшого количества хозяев. По планам правительства, законодательное отнесение таунхаусов, дуплексов, триплексов, квадрохаусов к многоквартирному дому или дому блокированной застройки поможет спасти строения от сноса, а собственников — от судебных тяжб из-за правовой неопределенности.