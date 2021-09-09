Дома на несколько хозяев в России спасут от сноса

В Госдуму внесли законопроект, который поможет разграничить понятия «многоквартирный дом» и «дом блокированной застройки». Жилым зданиям на несколько хозяев планируют присвоить статус, который спасет недвижимость от сноса и других проблем из-за правовой неопределенности, сообщает «Парламентская газета».

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По задумке правительства, законодательное отнесение таунхаусов, дуплексов, триплексов, квадрохаусов к многоквартирному дому или дому блокированной застройки позволит существенно облегчить жизнь собственникам таких зданий. Подобные постройки на земле для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) нередко признают незаконными и подлежащими сносу. Право на недвижимость собственники отстаивают в суде.

Каждый блок здания на несколько хозяев кабмин предлагает считать в качестве отдельного жилого дома с одной или несколькими общими стенами с соседними. При этом в строении должно быть не более трех этажей, а количество совмещенных жилищ ограничиваться десятью.

«Такие случаи были, например, в Подмосковье, когда сносили дома якобы многоквартирные, построенные на участках, предназначенных для ИЖС. В отсутствие четких признаков, что является многоквартирным домом, а что считается индивидуальным домом, такие строения признавали многоквартирными и сносили», — пояснила исполнительный директор Национального центра общественного контроля «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева, добавив, что новый законопроект уточнит в Градостроительном и Жилищном кодексах определение домов блокированной застройки и позволит исключить подобные ситуации.

Согласно документу, проектировщикам придется закладывать в расчеты кадастровые участки под каждый блок. Тогда и вводить в эксплуатацию дуплексы и триплексы можно будет поэтапно. При одобрении инициативы депутатами Госдумы, закон вступит в силу с 1 марта 2022 года.

Ранее в России стартовала гаражная амнистия. С 1 сентября жителям страны дали возможность зарегистрировать гаражи по упрощенной схеме, оформить владение землей под ними. Правила распространяются только на постройки, созданные до 30 декабря 2004 года, то есть с даты вступления в силу нового Градостроительного кодекса.