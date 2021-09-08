Бастрыкин поручил проверить ставропольского полковника из-за роскошного особняка

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил провести служебную проверку заместителя руководителя ставропольского управления ведомства полковника Анатолия Демина. Об этом «Ленте.ру» сообщили в СКР.

Поводом для инспекции офицера стали критические публикации о нем в прессе и соцсетях. Исполнение поручения Бастрыкина находится на контроле центрального аппарата СКР.

О роскошном особняке, в котором живет 37-летний Демин, написало издание «Блокнот». Дом расположен в престижном районе Ставрополя. Его общая площадь составляет 546 квадратных метров, кадастровая стоимость — 6,7 миллиона рублей, говорится в выписке из госреестра недвижимости. Особняк построен в 2012 году. Издание также опубликовано видео дома.

На кадрах видно само здание, патио на приусадебном участке, детская площадка, пристройка, место для пикников и крытая стоянка. Кроме того, у трехэтажного особняка есть один подземный этаж.

Дом Демина журналисты сравнили с резиденцией начальника ГИБДД Ставрополья Алексея Сафонова, в котором были обнаружены золотой унитаз и душевая кабина с позолоченными дверьми. Внутреннее убранство особняка полковника СКР неизвестно, но его площадь на 100 «квадратов» больше дома Сафонова.

В опубликованных в сети материалах говорилось, что Демин поднялся по карьерной лестнице благодаря связям с семьей Арашуковых, обвиняемых в создании ОПГ и хищении 31 миллиарда рублей у «Газпрома», пишет «Коммерсантъ». В статьях также указывалось, что Демин возглавил отдел по особо важным расследованиям, не имея опыта следственной работы.

Начальник ГИБДД Ставрополья Алексей Сафонов и 35 его подельников были задержаны 20 июля. Им вменяют получение взяток в размере 19 миллионов рублей.