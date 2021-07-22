У Арашуковых изъяли в пользу государства имущество на 1,3 миллиарда рублей

Басманный суд Москвы изъял в пользу государства имущество семьи арестованного бывшего члена Совета Федерации Рауфа Арашукова на сумму более 1,3 миллиарда рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Владимира Постанюка.

Тем самым суд удовлетворил иск Генпрокуратуры. Изъятое имущество принадлежало самому экс-сенатору и его отцу Раулю.

При этом прокуратура в ходе процесса отказалась от требований в отношении двух квартир — в Черкесске и Ставрополе, и части предметов роскоши. По остальному имуществу иск удовлетворен их в полном объеме, добавил адвокат.

Изъятие произойдет в отношении 75 объектов недвижимости, среди которых — пять квартир, девять жилых домов, трехэтажный отель «Адиюх Пэлас» в Карачаево-Черкесии, ресторан, банный комплекс и другие. Также арестованы более 90 автомобилей.

Постанюк отметил, что решение будет обжаловано, назвав его необоснованным и незаконным. «Доводы адвокатов о приобретении имущества задолго до принятия антикоррупционного законодательства, а также многие другие доводы не были услышаны судом», — подчеркнул адвокат.

Уголовное дело экс-сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова рассмотрит Московский городской суд с участием присяжных. Их назначат 11 августа.

Рауф Арашуков, на тот момент действующий сенатор Совета Федерации, и его отец Рауль были задержаны в январе 2019 года. По версии следствия, Арашуков-старший создал ОПГ с целью хищения газа у «Газпрома». Кроме того, их обвиняют в организации убийств в Черкесске.