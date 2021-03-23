Арашукову заново предъявили обвинение из-за грамматических ошибок

Следствие заново предъявило обвинение Раулю Арашукову по делу о создании преступного сообщества. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Арашукова Владимира Постанюка.

По его словам, сторона защиты завершила ознакомление с материалами уголовного дела, на вторник, 23 марта, запланирован допрос Арашукова. «Ему перепредъявили обвинение по тем же статьям из-за стилистических и грамматических ошибок на 301 странице», — сказал Постанюк.

Адвокат добавил, что защита готовит показания Арашукова-старшего на более чем 20 листах, в то время как раньше в ходе следствия показания занимали пять страниц.

Рауль Арашуков и его сын, бывший сенатор Рауф были задержаны в январе 2019 года. Следствие считает, что Арашуков-старший создал ОПГ с целью хищения газа у «Газпрома». Госкорпорация оценила ущерб в 31 миллиард рублей. Арашукова-младшего обвиняют в убийствах заместителя председателя общественного молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» КЧР Аслана Жукова и советника главы республики Фраля Шебзухова, совершенных в 2010 году. Предъявленные обвинения Арашуковы отвергают.