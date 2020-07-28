У бывшего сенатора Арашукова решили изъять активы на 1,5 миллиарда рублей

У бывшего сенатора Рауфа Арашукова решили изъять активы на 1,5 миллиарда рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Генпрокуратура подготовила иск в суд о конфискации имущества в доход государства. В ведомстве заявили, что в ходе проверки прокуроры обнаружили разницу между доходами Арашукова и его родственников и стоимостью, принадлежащих им активов.

Верховный суд России должен определить судебную инстанцию, которая будет рассматривать иск Генпрокуратуры против бывшего сенатора. В ведомстве указали, что объективное рассмотрение дела по месту жительства Арашукова в Карачаево-Черкессии невозможно.

Имущество, подлежащее конфискации, было приобретено в период с 2007 по 2017 год. Речь идет о 75 объектах недвижимости, уточнили «Ленте.ру» в Генпрокуратуре. В их числе пять квартир, девять жилых домов, трехэтажный отель «Адиюх-Пэлас», ресторан, банный комплекс, семь земельных участков, а также 14 автомобилей и предметы роскоши.

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7 апреля сообщалось, что Арашукова обвинили в трех новых преступлениях: в двух эпизодах по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») и по статье 306 («Заведомо ложный донос»). Следствие считает, что Арашуков выступал по ним не исполнителем, а организатором.

Также экс-сенатору уточнили обвинение по статье 210 УК РФ («Участие в преступном сообществе»). По версии следствия, отец Рауфа Арашукова Рауль Арашуков дал ему указание организовать убийства Аслана Жукова, который являлся одним из руководителей молодежного движения «Адэге-Хэсе», и советника президента КЧР Фраля Шебзухова.

Рауф и Рауль Арашуковы были задержаны в январе 2019 года. По версии следствия, Арашуков-старший создал ОПГ с целью хищения газа у «Газпрома». Госкорпорация оценила ущерб в 31 миллиард рублей.

Арашукова-младшего обвиняют в убийствах Жукова и Шебзухова, совершенных в 2010 году.

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