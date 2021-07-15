Дело российского экс-сенатора Арашукова рассмотрят с участием присяжных

Московский городской суд рассмотрит уголовное дело экс-сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова с участием коллегии присяжных. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Присяжных назначат в Мосгорсуде 11 августа.

15 июля в суде огласили постановление по итогам предварительного слушания по делу в отношении 20 фигурантов, в том числе бывшего сенатора Арашукова.

Суд оставил дела шестерых подсудимых, включая отца и сына Арашуковых, в Мосгорсуде. Дело остальных 14 фигурантов рассмотрит Преображенский районный суд Москвы.

Подсудимые обвиняются в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и участии в нем, а также организации умышленного убийства нескольких человек.

Рауль Арашуков и его сын, бывший сенатор Рауф Арашуков, были задержаны в январе 2019 года. По версии следствия, Арашуков-старший создал ОПГ с целью хищения газа у «Газпрома».

В апреле Генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело Рауфа Арашукова и его отца. Им и еще восьми бывшим руководителям региональных отделений компании предъявили обвинения в хищении природного газа у «Газпрома» на сумму более 30 миллиардов рублей. Их также обвиняют в организации убийств в 2010 году в городе Черкесске представителя молодежного движения черкесов Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесской Республики Фраля Шебзухова.