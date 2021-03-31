Завершилось расследование дела в отношении бывшего сенатора Рауфа Арашукова

Следственный комитет России (СКР) завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего сенатора Рауфа Арашукова, его отца и других фигурантов. Об этом в среду, 31 марта, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По данным следствия, в период с 2003 года 20 участников преступного сообщества свершили ряд тяжких и особо тяжких преступлений.

Советнику генерального директора компании «Газпром межрегионгаз», его отцу и восьми бывшим руководителям региональных организаций компании предъявили обвинения в хищении природного газа у «Газпрома» на сумму 3,8 миллиарда рублей, а также растрате 747 миллионов рублей.

Их также обвиняют в организации убийств в 2010 году в городе Черкесске представителя молодежного движения черкесов Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесской Республики Фраля Шебзухова.

Бывшие сотрудники регионального управления СКР, которые скрывали доказательства по делу Арашуковых, обвиняются в превышении должностных полномочий и участии в преступном сообществе.

Уточняется, что трое членов преступной организации признали вину в хищении природного газа.

Рауль Арашуков и его сын, бывший сенатор Рауф были задержаны в январе 2019 года. Следствие считает, что Арашуков-старший создал ОПГ с целью хищения газа у «Газпрома». Госкорпорация оценила ущерб в 31 миллиард рублей. Арашукова-младшего обвиняют в убийствах заместителя председателя общественного молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» КЧР Аслана Жукова и советника главы республики Фраля Шебзухова, совершенных в 2010 году.