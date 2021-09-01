Полковник российской полиции с оперативниками промышляли незаконными обысками

Трое высокопоставленных сотрудников отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД по Ставропольскому краю стали фигурантами уголовного дела о создании преступного сообщества. Об этом сообщает издание Baza.

Речь идет полковнике и двух его подчиненных оперативниках, майорах. ФСБ обвиняет их в превышении полномочий, получении взяток и грабеже. По версии следствия, полицейские промышляли незаконными обысками, вымогая взятки у коммерсантов за непривлечение их к уголовной ответственности. В одном случае обвиняемые избили мужчину и силой отобрали деньги. Кроме того, в 2017 году они потребовали у местного бизнесмена 5 миллионов рублей и долю в компании.

Полковнику также вменяется мошенничество: он продал квартиру знакомого без его согласия.

20 июля были задержаны начальник ГИБДД Ставрополья Алексей Сафонов и 35 его подельников. Им вменяют получение взяток в размере 19 миллионов рублей. Сафонова арестовали на два месяца.

Вскоре у главы ГИБДД нашли особняк, в уборной которого оказался золотой унитаз и душевая кабина с позолоченными дверями. Эксперт предположил, что найденные в доме предметы интерьера могут стоить десятки тысяч евро.

Сафонов объяснил интерьер своего «золотого дворца» в зале суда. По его словам, когда он поселился в этом доме пять лет назад, интерьер уже был таким. В этом доме живет его гражданская жена, на нее и был оформлен особняк.